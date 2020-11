Milik occasione Inter? Vuole sbloccare la situazione, ma un freno – Sky

Condividi questo articolo

Arkadiusz Milik Napoli

Milik può lasciare il Napoli per trasferirsi all’Inter, ma bisognerà superare il muro del Napoli. Gianluca Di Marzio, oltre ad aver parlato di Messi (vedi articolo), nel corso di “23” su Sky Sport 24 si è espresso sull’attaccante polacco, che i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione per gennaio.

COME SBLOCCARLA? – La cessione di Arkadiusz Milik, all’Inter o ad altro club, per Gianluca Di Marzio non tarderà molto: «La volontà è di sbloccarla a gennaio. Vuole trasferirsi a gennaio, vuole risolvere la situazione. C’è un ma: il Napoli oggi continua a chiedere, e ha tutto il diritto di farlo, diciotto milioni di euro per il trasferimento di Milik senza accettare scambi. Questa è una posizione a oggi netta da parte del Napoli: bisognerà capire se, andando avanti nel tempo e avvicinandoci a gennaio. L’entourage di Milik ha fatto capire al Napoli che se si può fare uno scambio si sblocca subito, però li hanno stoppati».