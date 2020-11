VIDEO – Figo si sblocca con l’Inter e lo fa al momento giusto, Parma KO

Luis Figo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 novembre 2005. Il primo gol in Serie A e in nerazzurro di Figo permetteva alla squadra di Mancini di sbloccare una gara difficile contro il Parma, che poi Cambiasso rifinisce per il definitivo 2-0.

SBLOCCATO QUANDO SERVIVA – Quattordici anni fa l’Inter batteva 2-0 il Parma nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A 2005-2006. Nel pomeriggio la Fiorentina ha battuto il Milan, raggiungendo i rossoneri al secondo posto: c’è da portarsi a -5 da entrambe, dopo un inizio di stagione non perfetto, così come risorpassare il sorprendente Livorno. Il primo tempo però è bloccato, la squadra di Roberto Mancini non riesce a creare granché. Nella ripresa entra Obafemi Martins al posto di Julio Ricardo Cruz, poi anche Dejan Stankovic che fallisce una palla gol. Sembra una serata stregata, ma al 68′ Juan Sebastian Veron recupera palla e serve Luis Figo sulla destra, diagonale a superare Luca Bucci e il risultato si sblocca. È la prima rete in Serie A del portoghese, così come in nerazzurro. Lo stesso Figo poco dopo esce, entra Esteban Cambiasso che all’81’ sfrutta un’uscita di Bucci e in pallonetto lo scavalca. Inter che torna quarta e riprende a vincere in campionato dopo un mese di stenti. Di seguito il video di Inter-Parma dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.