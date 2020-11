Di Marzio: “Messi in scadenza col Barcellona? Ho teoria controcorrente”

Condividi questo articolo

Messi è in scadenza col Barcellona al 30 giugno 2021 e ha fatto intendere di non avere intenzione di rinnovare il suo contratto coi catalani. Sull’attaccante argentino, più volte accostato all’Inter per un eventuale (e clamoroso) trasferimento, si è espresso Gianluca Di Marzio nel corso di “23” su Sky Sport 24.

VA VIA O NO? – C’è un possibile parametro zero di livello assoluto nella lista dei giocatori a scadenza. Gianluca Di Marzio, però, non è convinto che alla fine si svincoli: «Io ho una mia teoria su Lionel Messi e vado controcorrente. Penso, non ho la certezza, che Messi rimarrà a Barcellona. Perché? Mi immagino che il nuovo presidente che verrà eletto non potrà iniziare la nuova carica essendo il presidente che non gli rinnova il contratto. Penso che i candidati si vorranno presentare col rinnovo del contratto di Messi. Lui sta bene lì».