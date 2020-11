Inter-Torino, Vidal riposa? Doppio dubbio a centrocampo per...

Inter-Torino, Vidal riposa? Doppio dubbio a centrocampo per Conte

Inter-Torino in programma domenica alle 15 in vista dell’ottava giornata di Serie A. A centrocampo potrebbe riposare Vidal, anche se Conte valuta altri due nomi.

LE ULTIME – Inter-Torino sarà una delle partite più interessanti alla ripresa del campionato, considerando il momento particolare della squadra allenata da Marco Giampaolo – assente per causa Covid-19 -, e l’Inter, che cerca continuità in campionato. Antonio Conte deve fare a meno anche di Alksandar Kolarov e Marcelo Brozovic, entrambi positivi al Covid-19. In attacco c’è Romelu Lukaku dal primo minuto, che ha giocato e fatto bene con la sua Nazionale dopo aver smaltito l’infortunio con l’Inter. A centrocampo ballottaggio tra Roberto Gagliardini e Christian Eriksen, anche se potrebbero giocare entrambi qualora dovesse riposare Arturo Vidal.