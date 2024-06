Martinez in prima fila per l’Inter: ecco perché ha sorpassato Bento

Martinez del Genoa inizia a prendersi un posto di primo piano nei nomi accostati all’Inter per questo mercato. La società cerca un portiere da mettere come vice di Sommer e lo spagnolo ha superato Bento nelle preferenze. Sport Mediaset spiega il perché.

OPZIONE FRA I PALI – C’è sempre più Josep Martinez nel futuro dell’Inter. Il portiere spagnolo classe ’98 è al Genoa dall’estate del 2022, preso dal RB Lipsia dove era riserva di Péter Gulacsi. Dopo una stagione in Serie B e l’ultima in Serie A può salutare i rossoblù, coi nerazzurri che stanno ormai virando su di lui. Negli scorsi mesi il preferito sembrava essere Bento, ma il giovane brasiliano dell’Athletico Paranaense ora sta calando nelle preferenze. Per trovare un vice di Yann Sommer, che rimarrà il titolare anche nella prossima stagione, Martinez scala posizioni anche perché Emil Audero non sarà riscattato e farà ritorno alla Sampdoria.

Martinez più di Bento come dodicesimo dell’Inter: ecco perché

SORPASSO IN VISTA – Durante Sport Mediaset, il giornalista Claudio Raimondi fa il punto sulla porta dell’Inter: «Il vice Sommer è sempre più Josep Martinez del Genoa. Ci sono contatti frequenti, perché Bento dell’Athletico Paranaense costa venti milioni e non fa sconti il club brasiliano. Il Genoa ha aperto leggermente, intorno ai quindici milioni e con la possibilità di inserire qualche contropartita tecnica come i fratelli Esposito e Mattia Zanotti. Anche perché il Genoa sta cercando un sostituto di Martinez come Leo Roman, di proprietà del Mallorca ma in prestito al Real Oviedo».