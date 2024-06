Barella e il rinnovo con l’Inter: firmato! Le cifre e un record

Barella ha raggiunto un accordo con l’Inter per il rinnovo di contratto, già tutto definito. Si attende solo l’annuncio, ma Sport Mediaset fa notare come ci sia un primato per la Serie A.

IN ARRIVO – Dopo Lautaro Martinez, la cui firma l’ha più volte anticipata il vice president Javier Zanetti, anche Nicolò Barella rinnova con l’Inter. Nelle prime mosse di Oaktree come proprietà c’è blindare i propri principali giocatori, oltre al tecnico Simone Inzaghi. Da ora in poi ogni momento può essere buono per l’annuncio, visto che è tutto fatto. Ma c’è di più per quanto riguarda il centrocampista cagliaritano, perché il suo rinnovo fissa anche nuovi standard per la Serie A.

Barella rinnova con l’Inter e va in testa in Italia

DA PRIMATO – Su Sport Mediaset, Claudio Raimondi parla della firma di Barella: «L’annuncio è l’unica cosa che manca, le firme sono già state poste e non dovrà tornare dalla Nazionale. Uno sforzo molto importante da parte della proprietà americana nerazzurra, perché passa da 4,5 a 6,5 milioni con altri tre anni di contratto: la nuova scadenza sarà il 2029. Sarà l’italiano più pagato della Serie A, supera di fatto anche Federico Chiesa e raggiungerà – per quello che riguarda l’Inter – Hakan Calhanoglu. Un grande colpo assicurarsi questo giocatore per il futuro».