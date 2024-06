Martinez avanza per l’Inter: altri contatti! Carta giovani più indizio − TS

Josep Martinez avanza nel cast dell’Inter per la porta. Il numero uno del Genoa piace molto e nel weekend ci sono stati nuovi contatti.

CARTE – Martinez davanti a Bento e a Okoye. È questa la situazione in casa Inter per quanto riguarda il vice Yann Sommer. Il portiere del Genoa piace perché giovane, bravo e già con un paio di anni d’Italia nel proprio background. Nelle scorse settimane il suo agente ha parlato con la dirigenza dell’Inter e anche nel weekend le due società hanno avuto nuovi contatti. Presto potrebbe anche arrivare il vero affondo del club campione d’Italia. La strategia per abbassare le pretese del Genoa, con cui si parla anche di Albert Gudmundsson, è quella di inserire delle contropartite, come i giovani Mattia Zanotti o i fratelli Esposito.

Martinez-Inter, si procede: dal Genoa un indizio!

SOSTITUTO E NODO CONTRATTO – L’interesse dell’Inter per Martinez obbliga il Genoa a guardarsi anche attorno. Ecco perché il Grifone ha già messo gli occhi sull’eventuale sostituto: ossia Leo Roman del Real Oviedo, peraltro spagnolo come lo stesso Martinez. Inoltre, l’attuale portiere rossoblù va in scadenza nel 2025 e anche questo elemento potrebbe far abbassare le pretese del Genoa, che si accontenterebbe anche meno dei 15 milioni richiesti inizialmente.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna