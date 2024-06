Correa, doppia opzione in soccorso dell’Inter! I club interessati – SM

Correa è una delle pesanti grane dell’Inter per questo mercato, visto che il Marsiglia non eserciterà il riscatto previsto nel suo trasferimento di un anno fa. Ma da Sport Mediaset il giornalista Raimondi dà speranze per una cessione.

ESUBERO IN ARRIVO – L’Inter per questo mercato estivo deve gestire anche la questione Joaquin Correa. Reduce da un imbarazzante prestito al Marsiglia, dove non ha fatto né un gol né tantomeno un assist in tutta la stagione, l’attaccante argentino è da tre anni di proprietà nerazzurra e non si è mai reso utile alla causa salvo rarissime occasioni e senza mai continuità. C’era un obbligo di riscatto, condizionato alla qualificazione dell’OM alla prossima Champions League, ma questo traguardo non è avvenuto ed è da escludere al 100% che venga esercitato il diritto di riscatto. Correa farà quindi ritorno all’Inter, senza futuro ma con una speranza di trovare un acquirente. Di questo ne parla il giornalista Claudio Raimondi, nell’edizione odierna di Sport Mediaset.

Correa torna all’Inter… per andarsene? In due su di lui

OPZIONE CESSIONE – L’unico anno di contratto residuo fa sì che un altro prestito sia da escludere. Anche perché vorrebbe dire rinnovare per ulteriori dodici mesi rispetto alla scadenza del 30 giugno 2025. L’augurio è che qualcuno si interessi a Correa, anche perché nel frattempo Marko Arnautovic ha più volte ribadito in questi giorni di non voler lasciare l’Inter. Cominciano ad affiorare interessamenti, da capire quanto potranno essere concreti. Raimondi parla del Galatasaray come squadra che può venire in soccorso dell’Inter, ma con un’opzione italiana: il Como, neopromosso in Serie A e al rientro nel massimo campionato dopo ventuno anni. Quello che finora è certo è che, al 30 giugno, scadrà il prestito di Correa col Marsiglia. Poi tornerà all’Inter, ma con la possibilità di essere solo di passaggio.