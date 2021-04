Lautaro Martinez e il rinnovo con l’Inter: accordi ci sono, attesa sull’agente

Lautaro Martinez a breve rinnoverà il contratto con l’Inter, a prescindere dalla questione agente (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, nel corso di “Sky Calcio Show”, aggiorna sulla questione legata all’argentino.

CHIUSURA IN ARRIVO – Per Gianluca Di Marzio il cambio di agente non modificherà i piani sul rinnovo di Lautaro Martinez: «Gli accordi ci sono. Lui in questi giorni credo che abbia cambiato anche agente, bisognerà non dico ripartirne da capo ma parlarne con chi lo gestirà. L’intenzione del giocatore e dell’Inter è di andare avanti, poi ci sarà l’arrivo di Steven Zhang in Italia e si potrà passare agli affari formali, dopo gli incontri iniziati da gennaio».