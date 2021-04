Altobelli ironizza sulla Juventus, che ha lasciato andare via Conte e Marotta ora protagonisti all’Inter. L’ex attaccante nerazzurro, nel corso di “A tutta rete” su Rai 2, critica anche gli interisti ancora non convinti del tecnico.

VICINI ALLA META – Alessandro Altobelli è contento per i risultati dell’Inter: «L’umore è di quelli buoni. Sono dieci anni che aspettavamo questo momento, forse dobbiamo ringraziare un po’ la Juventus quando ha fatto quelle scelte di fare a meno di Antonio Conte e Giuseppe Marotta. In questo momento penso che siano i due uomini in più che mancavano all’Inter. Per quanto riguarda Conte c’è ancora qualche interista che lo reputa un “gobbo”, un traditore. Le altre tifoserie dicono che in Europa non vince niente, invece per me è un grande allenatore. Anche quest’anno lo sta dimostrando, con una squadra che non vinceva da dieci anni. È arrivato, all’inizio ha anche sbagliato qualcosa ma adesso non sbaglia più niente. Indovina le formazioni, fa giocare gli uomini più in forma e, quando fa risultato, abbiamo visto l’esultanza di tutti. Vuol dire che è un gruppo unito, ha lavorato molto sotto questo punto di vista. È un risultato che merita lui e la squadra».