VIDEO – Inter-Cagliari 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Cagliari, anticipo mattutino della trentesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



FORZA UNDICI – Inter-Cagliari 1-0 nell’anticipo mattutino della trentesima giornata di Serie A. Basta un gol all’Inter capolista per ricacciare il Milan a -11 e tenere la Juventus a -12. Contro un Cagliari alla disperata ricerca di punti salvezza i nerazzurri trovano un muro davanti alla porta rossoblù, sia per lo schieramento ospite sia per la prova di Guglielmo Vicario. Il portiere, sostituto di Alessio Cragno positivo, al suo debutto in campionato è il migliore in campo e ferma più volte Christian Eriksen. Quando non ci arriva Vicario lo salva la traversa, che ferma un colpo di testa di Stefan de Vrij a metà ripresa. Antonio Conte però azzecca la mossa, con l’ingresso di Achraf Hakimi e lo spostamento di Matteo Darmian a sinistra. Sono proprio loro due a realizzare il gol partita: Romelu Lukaku serve il marocchino, che sfonda a destra e crossa forte sul secondo palo per il tap-in dell’altro esterno. Il finale non cambia ulteriormente il risultato, è l’undicesima vittoria di fila per i nerazzurri. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.