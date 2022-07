Inzaghi e le frasi sull’attacco dell’Inter: indizio di mercato ‘nascosto’

Inzaghi ieri ha guidato l’Inter alla vittoria nella prima amichevole precampionato, l’1-4 contro il Lugano. Buone indicazioni per l’attacco, dove si attende ancora qualche modifica sul mercato.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi ha schierato ieri titolari Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, come ovvio. Nella ripresa è entrato Joaquin Correa, facendo per un breve periodo il trequartista nel 3-4-1-2, poi anche Eddie Salcedo (che difficilmente rimarrà) e il giovane Valentin Carboni. Non hanno partecipato a Lugano-Inter né Edin Dzeko, appena arrivato, né Alexis Sanchez che ha raggiunto Appiano Gentile stamattina. E proprio il cileno è l’involontario protagonista di una particolarità dalle interviste del dopogara.

MANCANTE – Inzaghi, nel commentare Lugano-Inter su Sportitalia (vedi articolo), si è ovviamente soffermato su Lukaku e Lautaro Martinez, ma elogiando anche Correa e Dzeko: «Lukaku e Lautaro Martinez? Si conoscono benissimo, sono due campionissimi. Anche Correa ha fatto benissimo, Dzeko è rientrato con qualche giorno d’anticipo». Nessun cenno su Sanchez, che invece la settimana scorsa non aveva mancato di citarlo nella prima conferenza stagionale. Su possibili innesti Inzaghi è poi stato chiaro: «Sono molto soddisfatto dell’attacco, l’anno scorso siamo stati i migliori e quest’anno è arrivato Lukaku. Aspettiamo il mercato e vedremo cosa porterà in tutti i settori». Ma con Sanchez via è chiaro che le voci su Paulo Dybala torneranno d’attualità, a patto che non abbia firmato per altri club. E allora quello di Inzaghi diventerebbe una sorta di “spoiler”.