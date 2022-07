Dybala, la Roma aumenta l’offerta: le cifre. Inter per ora ferma

Dybala prosegue il suo mese di luglio da svincolato, ma qualcosa sembra muoversi. Non tanto sul fronte Inter, sempre ferma, quanto su quello della Roma: ne parla il giornalista argentino Merlo.

VA IN GIALLOROSSO? – Il giornalista argentino César Luis Merlo di TyC Sports, su Twitter, aggiorna sul futuro di Paulo Dybala. “La Roma è tornata alla carica per Dybala e ha fatto una nuova offerta: contratto per quattro anni da sei milioni di euro a stagione. A oggi è l’unica proposta formale che la Joya ha sul tavolo, oltre a diversi sondaggi. Con l’Inter non ci sono più discussioni da oltre un mese”.