Graziani: «Dybala? Credo ci siano tutti gli accordi! Sanchez coltello dalla sua parte»

Dybala è svincolato da due settimane e se l’Inter vuole prenderlo deve prima liberarsi di Sanchez, oggi tornato ad Appiano Gentile (vedi articolo). Graziani, ospite di Microfono Aperto su Radio Sportiva, è però sicuro sulla destinazione dell’argentino.

LA CERTEZZA – Francesco Graziani non ha dubbi: «Chi prende Paulo Dybala oggi, dal punto di vista tecnico, fa un grande affare e un salto di qualità. Però il profilo che cerca il Milan è diverso: giovani che possono portare un capitale e che siano funzionali al gioco di Stefano Pioli. Credo che il Milan non prenderà Dybala per questa filosofia. Alexis Sanchez adesso ha il coltello dalla parte del manico: se si accontenta del 60% dello stipendio poi deve solo trovare una nuova squadra. A questo punto l’Inter ha bisogno di prendere Dybala, credo che ci siano già tutti gli accordi pronti per le firme. Devono risolvere alcuni problemi e Sanchez è uno di quelli, perché una volta ceduto lui l’Inter può andare in maniera concreta su Dybala».