Lecce, prime indicazioni per l’Inter: nella formazione di oggi un nuovo

Alle 17.30 il Lecce giocherà in amichevole contro il Bochum a Bressanone. Mancano trentuno giorni all’esordio in Serie A contro l’Inter e i salentini iniziano i primi test verso quella partita: in formazione anche un nuovo.

SUBITO IN CAMPO – Lorenzo Colombo guiderà l’attacco del Lecce nell’amichevole col Bochum, che inizierà alle 17.30. Questa la scelta di Marco Baroni nel suo 4-3-3: la punta scuola Milan è coi salentini da pochi giorni. Un altro degli ultimi acquisti, Federico Baschirotto preso ieri, parte dalla panchina mentre Joel Voelkerling Persson (vedi articolo) non è a disposizione. Questa la formazione iniziale del primo avversario in Serie A dell’Inter: Bleve; Gendrey, Calabresi, Dermaku, Gallo; Helgason, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Listkowski. In panchina Brancolini, Samojaa, Ciucci, Gargiulo, Di Mariano, Baschirotto, Berisha, Bjorkengren, Blin, Nizet, Majer, Lemmens, Rodriguez.