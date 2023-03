Inter, pronti dei nomi nuovi per l’attacco ma occhio alla concorrenza

L’Inter ha bisogno di rafforzare il reparto offensivo e, secondo quanto riporta Venerato a “La Domenica Sportiva”, ci sarebbero delle piste concrete. La dirigenza nerazzurra, però, deve fare attenzione alla concorrenza. Di seguito le novità sul calciomercato interista.

MERCATO OFFENSIVO – L’Inter starebbe valutando dei nomi per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riporta Ciro Venerato nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva” il primo nome della lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbe quello di Mateo Retegui, attaccante del Tigre in prestito dal Boca. Sul calciatore argentino, con cittadinanza italiana, però, sarebbero puntati anche gli occhi dell’Atletico Madrid, della Roma e del Milan. Noto ai più, poi, l’interesse dell’Inter per Gianluca Scamacca che, a detta del giornalista, sarebbe troppo caro per le casse degli interisti. Il club nerazzurro, allora, potrebbe ripartire dal rinnovo di contratto di Edin Dzeko.