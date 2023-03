Dimarco dopo Skriniar e Bastoni: sosta arriva nel momento giusto – CdS

In Inter-Juventus hanno certamente pesato pure le assenze, perché Skriniar e Bastoni valgono mezza difesa. Come se non bastasse ieri anche Federico Dimarco è stato costretto ad uscire anzitempo per un problema fisico.

INFERMERIA – Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto della situazione riguardo l’infermeria dell’Inter. Federico Dimarco ieri nella ripresa di Inter-Juventus ha dovuto abbandonare la partita perché fermato da un risentimento muscolare ai retti addominali che dovrà essere valutato. Questo si somma ai già assenti Skriniar e Bastoni. Alla luce di una stanchezza ormai diffusa tra i nerazzurri, la sosta arriva nel momento giusto.

Fonte: Corriere dello Sport –