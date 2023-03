Inzaghi: «Inter-Juventus, episodio gravissimo! Chiediamo rispetto»

Simone Inzaghi intervistato da Rai Radio 1 dopo Inter-Juventus, torna inevitabilmente a parlare dello scandalo avvenuto a San Siro con il gol assegnato ai bianconeri dopo un tocco di mano palese di Adrien Rabiot.

SERVE RISPETTO – Simone Inzaghi commenta amareggiato la decisione arbitrale: «L’episodio del gol della Juventus è gravissimo e la partita è cambiata lì, mi dispiace e chiediamo rispetto. Dire che non ci sono le immagini non è vero, ci sono perché le ho viste io. Sono deluso per quello che è successo. I ragazzi alla fine del primo tempo hanno visto il gol come lo abbiamo preso, ma ciò nonostante sono rimasti concentrati. C’era tanto nervosismo creato da un gol che era palesemente irregolare. Una sconfitta che pesa e immeritata, però il calcio è questo. Di commentare mi è difficile dopo quello che ho visto».