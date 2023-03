Inter-Juventus 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Juventus 0-1 sul campo è stata decisa da un gol irregolare, quello di Kostic viziato dall’iniziale fallo di mano di Rabiot. A livello statistico però non si possono non notare altre evidenti mancanze della squadra di Inzaghi.

ZERO – I gol segnati dall’Inter nelle due sfide stagionali di Serie A contro la Juventus. In campionato non capitava dalla stagione 2015-2016, ma lì almeno era arrivato un pareggio in casa (18 ottobre 2015, 0-0) oltre a una sconfitta in trasferta (28 febbraio 2016, 2-0).

DUE – Le vittorie della Juventus in questo campionato contro l’Inter, tutte senza subire gol. Non succedeva dalla stagione 1976-1977, quando i bianconeri vinsero 2-0 il 16 gennaio e 0-2 l’8 maggio. Curiosamente lì segnarono solo dei giocatori che in carriera hanno vestito anche la maglia nerazzurra: Roberto Boninsegna (doppietta nella partita d’andata), Sergio Gori e Marco Tardelli (i due del ritorno).

TRE – Le sconfitte dell’Inter nelle ultime quattro giornate di Serie A. È già la seconda volta che avviene in questo campionato: era successo pure fra il quinto e l’ottavo turno con le sconfitte contro Milan (3-2, 3 settembre), Udinese (3-1, 18 settembre) e Roma (1-2, 1 ottobre) con in mezzo la vittoria sul Torino per 1-0 (10 settembre).

OTTO – Le volte che Romelu Lukaku ha sfidato la Juventus, di cui sei con l’Inter e una a testa con Chelsea e Manchester United. Ai bianconeri ha segnato appena una volta, nell’ininfluente sconfitta per 3-2 a Torino del 15 maggio 2021 da già campioni.

QUATTORDICI – Le partite giocate da Lautaro Martinez contro la Juventus, squadra più affrontata non solo con l’Inter ma in tutta la sua carriera. I gol però sono appena tre: uno in Serie A (6 ottobre 2019), uno in Coppa Italia (2 febbraio 2021) e uno in Supercoppa Italiana (12 gennaio 2022), tutti in casa.