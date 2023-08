L’Inter vuole due attaccanti: strategia di mercato ben chiara – CdS

L’Inter sta avendo grosse difficoltà a completare il suo reparto offensivo, dopo il tradimento di Lukaku e l’addio di Dzeko a parametro zero. Pur essendoci poco tempo prima dell’esordio ufficiale, fra soli tredici giorni, il Corriere dello Sport non vede fretta da parte della dirigenza.

GLI OBIETTIVI – Che l’Inter sia alla ricerca di un attaccante è cosa ormai nota. Che ne possano arrivare due, in caso di (auspicata) cessione di Joaquin Correa, è una speranza. I nomi ormai sono noti: il preferito della dirigenza è Folarin Balogun, quello di Simone Inzaghi resta Alvaro Morata e sullo sfondo c’è Beto con una valutazione assurda. Pur essendo in difficoltà, per il Corriere dello Sport l’Inter non si farà prendere dalla fretta sul mercato. La volontà della società è quella di non partecipare ad aste, così come di non spendere cifre folli. Motivo per cui non si è andati in fondo per Gianluca Scamacca, col mancato rilancio a ventisette milioni più bonus che ha aperto la strada per il trasferimento del centravanti all’Atalanta. Le certezze in attacco per l’Inter restano Lautaro Martinez e Marcus Thuram, risolto il problema portiere ora ci si sposta sull’attaccante. E – stando al quotidiano – occhio che non spunti anche un nome nuovo.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia