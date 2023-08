Trubin per l’Inter dopo Sommer? Oggi trasferta, le opzioni – TS

Trubin è in attesa di capire il suo futuro, visto che allo Shakhtar Donetsk non sembra più centrale e che l’Inter ha preso Sommer. Il portiere ucraino non è però l’unico candidato per il secondo acquisto fra i pali: Tuttosport fa il punto.

CHI ARRIVA? – Con Yann Sommer oggi a Milano, l’Inter avrà finalmente tre portieri: con lui Filip Stankovic e Raffaele Di Gennaro. Non è però scontato che questa sia la composizione del reparto per la nuova stagione, con Anatoliy Trubin che resta fra le possibilità. Lo Shakhtar Donetsk però lo valuta fra venticinque e trenta milioni di euro, troppi per l’Inter soprattutto visto che è in scadenza al 30 giugno 2024. Oggi Trubin sarà a Londra, per l’amichevole fra il club ucraino e il Tottenham (alle 15 ora italiana). Secondo Tuttosport, dovrebbe giocare un tempo così come il suo rivale nel ruolo Dmytro Riznyk. Oltre a Trubin (cercato anche dal Benfica) l’Inter mantiene come obiettivi Bento ed Emil Audero. Per il brasiliano dell’Athletico Paranaense la valutazione è elevata, superiore ai dieci milioni, mentre per il portiere retrocesso in Serie B nella scorsa stagione con la Sampdoria i blucerchiati vogliono la cessione a titolo definitivo (contro il prestito con diritto di riscatto offerto dall’Inter).

Fonte: Tuttosport – Simone Togna