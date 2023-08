Sommer finalmente all’Inter: oggi il giorno! E non sarà da solo – CdS

Si è chiusa una telenovela di mercato, quella che porta Sommer all’Inter. Oggi è il giorno atteso dello sbarco del portiere svizzero a Milano, primo di due acquisti già definiti. I dettagli dal Corriere dello Sport.

IN ARRIVO – Se per l’attaccante (o gli attaccanti) c’è ancora grossa incertezza, sul portiere titolare l’Inter ha risolto un problema. Dopo tanta attesa oggi arriva a Milano Yann Sommer, che farà le visite mediche e firmerà un contratto biennale. Preso dal Bayern Monaco, sarà subito a disposizione di Simone Inzaghi avendo già giocato in tournée (curiosamente proprio in Giappone) coi bavaresi. Il Corriere dello Sport dà un doppio innesto in arrivo, perché oltre a Sommer è fatta anche per Lazar Samardzic. L’accordo con l’Udinese c’è già, fra domani e martedì prevista la conclusione della trattativa con Giovanni Fabbian a fare il percorso inverso. A differenza di Sommer, atteso dall’immediato debutto, Samardzic non dovrebbe partire per l’Austria in vista dell’amichevole di mercoledì Salisburgo-Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – g.c.