Gagliardini fuori da Lens-Inter, occhio al mercato! Dal club un’indicazione – SI

Gagliardini non è fra i giocatori dell’Inter partiti nel tardo pomeriggio di oggi per Lens (vedi articolo). Da Sportitalia Mercato si fa il punto sulla possibilità che il giocatore vada via dai nerazzurri.

L’ASSENTE – Roberto Gagliardini non giocherà Lens-Inter domani alle ore 18.30. Il centrocampista è uno dei cinque indisponibili di Simone Inzaghi, che non sono partiti per la Francia. Su Sportitalia Mercato il giornalista Gianluca Viscogliosi segnala come resistano le voci di cessione per l’ex Atalanta, che ha un solo anno residuo di contratto. Tuttavia la società, al momento, dà un’indicazione: Gagliardini è fuori per un problema al piede e non per trattative in corso.