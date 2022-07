Milenkovic, niente incontri imminenti con l’Inter. Ma Fiorentina aperta – SI

Milenkovic è diventato il primo nome per la difesa dell’Inter, dato che Bremer da martedì è della Juventus. Pedullà, dopo l’annuncio riguardante Pinamonti, da Sportitalia Mercato parla di come può evolvere la trattativa con la Fiorentina.

TEMPI (ANCORA) DILATATI – Non sarà di nuovo una trattativa lampo per Nikola Milenkovic. Alfredo Pedullà fa notare i passaggi dell’Inter sulla difesa: «Non erano previsti per oggi e per questo fine settimana appuntamenti con la Fiorentina per Milenkovic, perché il primo passaggio da fare è uscire definitivamente dall’equivoco Milan Skriniar. La Fiorentina non ha una deadline perché l’anno scorso hanno deciso così: se si dovesse presentare qualcuno è sul mercato».