Esposito torna all’Inter dal Basilea, ora nuova destinazione in Serie A – Sky

Esposito il 30 giugno chiuderà la sua esperienza al Basilea, un prestito con luci e ombre. Per Di Marzio l’attaccante non resterà all’Inter ma sarà nuovamente girato: c’è un club di Serie A.

RIENTRA ED ESCE – Per Sebastiano Esposito la stagione è finita martedì pomeriggio, con la vittoria dell’Italia Under-21 sull’Irlanda (vedi articolo). Per lui, formalmente, il prestito al Basilea è in vigore fino al 30 giugno ma non rimarrà in Svizzera. Gianluca Di Marzio, in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, fa sapere che l’attaccante classe 2002 è un’idea dell’Empoli. La squadra dalla quale l’Inter sta prendendo Kristjan Asllani (vedi articolo). Per Esposito si prospetta quindi una nuova cessione.