Lautaro Martinez addio con Lukaku-Dybala? No Inter, rischia un altro − AP

Lautaro Martinez è stato accostato al mercato in uscita dell’Inter in vista del doppio colpo Lukaku-Dybala. Per Alfredo Pedullà, l’Inter ad oggi non ha alcuna intenzione di cederlo. Rischia un altro attaccante

MOVIMENTI − L’Inter sogna il tridente con Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Il doppio colpo nerazzurro è infatti vicinissimo (vedi articolo). L’Inter spera addirittura di chiuderlo nel giro di 72 ore. Quanto a Lautaro Martinez, la volontà dei nerazzurri è soltanto una: trattenere l’attaccante dell’Argentina. A riportarlo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia mercato. Stessa cosa vale anche per Joaquin Correa, il quale ha già ribadito la sua intenzione di non voler lasciare Milano. Rifiutato a tal proposito il Marsiglia. Rischia, invece, Edin Dzeko che da qui al prossimo 30 giugno guadagnerà uno stipendio al lordo vicino agli 11 milioni e mezzo.