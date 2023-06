Dzeko, dentro o fuori per lasciare l’Inter: due date col Fenerbahçe

Dzeko ha due settimane residue di contratto con l’Inter ed è difficile che rinnovi. Il Fenerbahçe, come raccontato più volte questi giorni, sta pressando e Sportitalia rivela di un incontro imminente.

FIRMA O NO? – Il trasferimento di Edin Dzeko al Fenerbahçe era dato per certo negli scorsi giorni, ma in realtà non è così sicuro (vedi articolo). Il club di Istanbul, che sarà allenato da Vincenzo Montella, sta comunque cercando di raggiungere un accordo. Come riporta Sportitalia, è previsto un incontro fra domani e domenica. Nel weekend attesi quindi aggiornamenti sul futuro di Dzeko, che non dovrebbe essere con la maglia dell’Inter.