Dumfries, quale futuro? L’Inter ha una doppia speranza – CdS

Dumfries ha un anno residuo di contratto e bisogna capire cosa fare al termine di questa stagione. L’Inter lascia aperte tutte le opzioni e ha una doppia speranza, indicata dal Corriere dello Sport.

POSSIBILE CESSIONE – Non solo Marcus Thuram, c’è anche Denzel Dumfries fra i possibili partenti dell’Inter a fine stagione. Questo perché, col contratto in scadenza al 30 giugno 2025, in caso di mancato rinnovo dovrebbe essere ceduto quest’estate per non perderlo a parametro zero fra un anno. La stagione altalenante di Dumfries non va del tutto a favore della sua riconferma, ma le ultime giornate (e la scelta da titolare nel derby fra lui e Matteo Darmian) saranno utili per capire le intenzioni.

QUESTIONE MERCATO – L’Inter non ha smesso di trattare il rinnovo, ma per ora ci sono dei problemi. Uno è legato alla richiesta di Dumfries: cinque milioni netti a stagione, di fronte ai quattro offerti dal club. In aggiunta, lo stop al Decreto Crescita ha complicato la trattativa. Ma l’Inter si augura che nelle prossime settimane cambi qualcosa. L’altra speranza, in questo caso sul fronte cessione, è legata agli Europei. Nel caso in cui Dumfries dovesse fare bene in Germania con l’Olanda, si alzerebbe il ricavato dato da un’eventuale cessione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno