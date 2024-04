Altobelli: «Lautaro Martinez? No ai soldi! Attacco Inter, una scelta»

Altobelli blinda Lautaro Martinez e la sua voglia di rimanere all’Inter. Lo storico ex attaccante nerazzurro, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport, valuta la questione del reparto offensivo con tutti i nomi, da quelli già in rosa a quelli possibili per il futuro. Ecco un estratto.

AL TOP – Da un grande ex attaccante nerazzurro come Alessandro Altobelli solo parole positive per quello che sta facendo Lautaro Martinez: «In questo momento è uno dei più forti in Europa. È una punta completa, è bravo dentro l’area di rigore, ha tempo, è forte in acrobazia e di testa. Sa aiutare la squadra. Sta raggiungendo la sua massima maturità. Sa quello che fa. Rinnovo? Mi sembra che lui voglia l’Inter. E l’Inter voglia lui: è un matrimonio fatto, che continuerà senza alcun problema. Lautaro Martinez gioca per la squadra italiana più forte. E l’Inter con luisa di avere uno dei migliori attaccanti in circolazione».

NO AL MERCATO – In un momento in cui si parla già di cessioni eccellenti, Altobelli non vuole sentir parlare di possibili partenze. A cominciare proprio da Lautaro Martinez: «Possono offrire quello che vogliono. Ma Lautaro Martinez è il simbolo di una città come Milano, non ci sono soldi che tengano. Non c’è niente che possa portarlo via. Rischia la cessione Marcus Thuram? Si deve vedere se la società Inter debba ripianare qualche debito. Qualora non fosse così, non c’è cifra che tenga. Se invece ci fosse la necessità di incassare, una plusvalenza da settanta-ottanta milioni la farebbe chiunque. Confermare gli attaccanti? Io starei attento a cambiare. Oggi l’Inter non ha mezzo problema. Conta anche l’equilibrio dello spogliatoio. Albert Gudmundsson nome giusto per l’Inter? A me piace. Ma si dovrebbe dar da fare per giocare, dato che davanti avrebbe quattro attaccanti molto forti».

