Taremi può diventare comunitario, ma per l’Inter c’è un intoppo – TS

Ieri è uscita la notizia di Taremi che ha avviato le pratiche per diventare comunitario, sfruttando gli anni di militanza in Portogallo. Ma per l’Inter, stando a Tuttosport, c’è una situazione da valutare.

IL PRIMO ACQUISTO – Mehdi Taremi è, assieme a Piotr Zielinski, uno dei due rinforzi a parametro zero per l’Inter 2024-2025 solo da ufficializzare. Con l’attaccante iraniano che, in attesa di entrare a far parte del gruppo di Simone Inzaghi, ha avviato le pratiche per diventare comunitario. L’iter è già avanzato, perché ha già ottenuto il permesso di soggiorno permanente per il Portogallo. Ma c’è di più: i cinque anni lusitani (prima del Porto era al Rio Ave, dal 2019) permettono ora a Taremi di accedere alla domanda per diventare cittadino portoghese.

INTOPPO BUROCRATICO – In questa notizia, a differenza di quanto raccontato ieri, per l’Inter può esserci un minimo ritardo. Non certo nel tesseramento di Taremi, ormai già definito, quanto nel suo status. Il percorso per diventare comunitario non è una questione di giorni, perciò c’è la possibilità concreta (evidenziata da Tuttosport oggi in edicola) che a luglio sia ancora extracomunitario. L’Inter quindi dovrà tesserare Taremi come tale, liberando lo slot solo nel momento in cui sarà a tutti gli effetti cittadino portoghese.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino