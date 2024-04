Thuram non sul mercato, ma con interesse: l’Inter si rifà la rosa? – TS

Cominciano a esserci voci di mercato più insistenti su Thuram. Arrivato un anno fa a scadenza di contratto dal Borussia Monchengladbach, può essere ceduto per una plusvalenza di grido. Tuttosport indica i nomi acquistabili in caso di cessione.

IN BILICO – Marcus Thuram non è sul mercato, ma – come ormai avviene da tempo – per l’Inter non ci sono incedibili. Dovesse arrivare l’offerta giusta, ecco che la società la prenderebbe in considerazione. Per il Corriere dello Sport, la cifra ritenuta congrua è da ottanta milioni in su. Sul fronte mercato c’è da registrare il sempre crescente interesse del PSG nei confronti di Thuram.

LE OPZIONI – Arrivato a parametro zero, dovesse andare via dopo un solo anno porterebbe una plusvalenza clamorosa: tutta la cifra del cartellino. Ma ci sarebbe anche da rifare l’attacco, visto che Thuram è uno dei titolarissimi di Simone Inzaghi. In caso di cessione, l’Inter avvierebbe un restyling profondo della rosa non solo nel pacchetto arretrato. Il posto di Thuram, oltre che dallo svincolato Mehdi Taremi, verrebbe preso da Albert Gudmundsson del Genoa. Poi ci sono Bento dell’Athletico Paranaense per la porta e Alessandro Buongiorno del Torino per la difesa. Tutti acquistabili coi soldi di Thuram.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino