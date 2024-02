Dumfries possibile cessione? La trattativa per il rinnovo – TS

Denzel Dumfries vive una situazione particolare all’Inter. Il giocatore vorrebbe rinnovare ma a cifre diverse rispetto a quello che offre la società. Tuttosport descrive il caso.

FUTURO – Denzel Dumfries rimane il primo indiziato ad essere ceduto in estate. Non tanto per i valori tecnici e per l’importanza che ricopre nella squadra, ma per la questione rinnovo che non si riesce a risolvere. L’Inter gli offre un prolungamento dell’attuale contratto, in scadenza nel 2025, a 4 milioni di euro a stagione più ulteriori bonus. Il calciatore ne chiede 5, perciò c’è bisogno di trovare un punto d’incontro per chiudere la trattativa. Giuseppe Marotta vuole evitare un Milan Skriniar-bis, infatti nel caso non arrivi la firma entro l’estate Dumfries verrà prontamente ceduto. Tra i sostituti c’è Micheal Kayode, su cui l’Inter ha messo l’occhio.

fonte: Tuttosport – Simone Togna