De Vrij o Skriniar, ne resta uno: i 4 nomi seguiti dall’Inter dopo Bremer – TS

De Vrij e Skriniar in questa stagione non faranno coppia in difesa. Le speranze di vederli ancora insieme all’Inter sono ormai ridotte al lumicino. Come riportato da Tuttosport, in casa nerazzurra si lavora da tempo su un doppio colpo nel reparto arretrato, che non si limiterà all’arrivo della priorità Bremer. E i nomi sul taccuino hanno caratteristiche “economiche” comuni

NUOVA DIFESA – L’indiziato numero uno alla cessione in difesa resta Milan Skriniar, in direzione Paris Saint-Germain. Ma se a sorpresa dovesse rimanere, nel caso in cui il Manchester United si facesse sotto per Stefan de Vrij, l’Inter completerebbe comunque il reparto arretrato con un altro innesto dopo il brasiliano Gleison Bremer (vedi aggiornamento). Come riportato da Tuttosport a firma Federico Masini, il primo nome sulla lista è sempre quello del serbo Nikola Milenkovic (Fiorentina). A seguire altri due centrali: lo svizzero Manuel Akanji (Borussia Dortmund) e il turco Caglar Soyuncu (Leicester). Caratteristica in comune: tutti in scadenza di contratto nel 2023. Esattamente come l’olandese de Vrij, che proprio per questo è sempre a rischio cessione. In fondo alla lista, invece, lo svincolato francese Dan-Axel Zagadou (vedi video).

Fonte: Tuttosport – Federico Masini