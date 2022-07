Skriniar-PSG, prossima settimana importante. Parigini vogliono avanzare

La prossima settimana dovrebbe essere importante per Milan Skriniar, difensore centrale slovacco dell’Inter nel mirino del PSG.

CONTATTI – Queste le parole su Twitter da parte di Matteo Moretto sulla trattativa per Milan Skriniar al PSG. “La prossima settimana sarà importante per il PSG: riprenderanno i contatti per Milan Skriniar, Renato Sanches e, in ordine di priorità, Scamacca. Il club parigino vuole avanzare, anche se al momento non hanno ancora presentato le offerte del caso ai rispettivi club“.

Fonte: Twitter Matteo Moretto