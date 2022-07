Bremer, biglietto prenotato per l’Austria ma l’Inter può cambiare meta – TS

Bremer nelle prossime ore avrà la certezza di dove giocherà in questa stagione. Questione davvero di ore, al massimo pochi giorni. Come riportato da Tuttosport, l’Inter lavora per cambiare i programmi granata e portare subito a Milano il forte difensore brasiliano

VIAGGIO IN DUBBIO – Non è ancora una domenica di calcio giocato ma solo di calciomercato. E in casa Torino è non è escluso che possano esserci importanti novità in questo senso. Tanto in entrata quanto in uscita. Al momento è quasi tutto bloccato da Gleison Bremer (vedi video), che è destinato all’addio ma l’operazione non è ancora conclusa. Per questo motivo il difensore brasiliano si è presentato puntuale al raduno. E dovrebbe volare con il resto della squadra in direzione Austria, sede del ritiro estivo. Condizionale d’obbligo perché, in caso di definizione dell’affare con l’Inter, a Bremer verrebbe evitato lo “scalo” austriaco nel viaggio Torino-Milano. Come riportato dal collega Daniele Galosso sulle pagine di Tuttosport oggi in edicola, al momento il biglietto aereo per l’Austria è prenotato anche per il classe ’97 brasiliano. Partenza prevista per domani – lunedì 11 luglio – mattina. Bremer salirà sull’aereo? La risposta si avrà in meno di 24 ore. A Torino aspettano solo l’accelerata dell’Inter, che sembra in arrivo…

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso