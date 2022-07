Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 12 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente l’1 luglio, con l’Inter che ha subito annunciato i primi colpi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Continuano a non arrivare novità per i due nomi su cui si concentra l’attenzione, Gleison Bremer e Paulo Dybala. Per il difensore, in ritiro col Torino, i granata sparano sempre alto. Per l’argentino stasera rilanciata la voce sulla Roma (vedi articolo). E per Nikola Milenkovic la Fiorentina fa sapere la sua posizione (vedi articolo).

ARRIVI UFFICIALI − André ONANA (Ajax, P), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Romelu LUKAKU (Chelsea, A), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D)

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI − È arrivata la risoluzione del contratto di Arturo Vidal, col cileno ora libero di accasarsi al Flamengo. Non è stata l’unica ufficialità in casa Inter, perché il giovane Franco Carboni è andato in prestito al Cagliari. Si attendono novità sul fronte Alexis Sanchez, per Andrea Pinamonti il Monza fa sul serio. Mentre il PSG non affonda per Milan Skriniar (vedi articolo).

ADDII DA UFFICIALIZZARE − Lorenzo PIROLA (Salernitana, D)

ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C), Stefano SENSI (prestito al Monza, C), Sebastiano ESPOSITO (rientro dal prestito al Basilea e prestito all’Anderlecht, A), Martin SATRIANO (rientro dal prestito al Brest e prestito all’Empoli, A), Arturo VIDAL (rescissione, C), Franco Carboni (Cagliari, D)

Calciomercato Inter LIVE

