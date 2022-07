Danovaro: «Inter, nuovo sito più immersivo. Ai tifosi quante opportunità!»

L’Inter ha presentato e lancio la nuova piattaforma digitale. Esperienza che avvantaggerà la fruizione di utenti e tifosi. Ne parla Luca Danovaro

AVVANTAGGIO DEI TIFOSI − A spiegare le funzionalità della nuova piattaforma dell’Inter (vedi articolo), lo Chief Revenue Officer, Luca Danovaro: «Grazie al potenziamento del sito, dell’app e al nuovo e-commerce rivoluzioniamo il modo in cui i nostri fan vivono il Club. Con la nuova piattaforma i tifosi potranno seguire l’Inter in modalità più immersiva su sito e app, che si presentano rinnovati nel design e nei contenuti. Da adesso in poi sarà integrata anche l’esperienza di acquisto grazie al nuovo e-commerce, che permette di comprare i prodotti Inter, dai capi di abbigliamento ai biglietti per le partite, in modo più agile e immediato. Il nuovo ecosistema digitale metterà inoltre a disposizione dei nostri partner nuove opportunità per valorizzare ulteriormente il loro investimento».

Fonte: Inter.it