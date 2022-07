Barzaghi: «Lukaku-Lautaro Martinez anche coppia ‘cinematografica’! Automatismi»

Lukaku e Lautaro Martinez sono tornati a giocare insieme, a un anno di distanza, sabato nella partitella Inter-Milanese. Barzaghi, in collegamento per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, rimarca l’intesa fra i due.

COME SE NON FOSSE NIENTE – Il nuovo attacco titolare dell’Inter è… quello vecchio, ossia del biennio 2019-2021. Matteo Barzaghi fa notare i punti d’incontro: «Si stanno muovendo come si muovevano prima che Romelu Lukaku partisse. Peraltro Lukaku, nella famosa intervista, disse che per Lautaro Martinez sarebbe morto in campo. Stanno diventando anche una coppia cinematografica, fanno video e cose insieme (vedi articolo). In campo si trovano: sono automatismi che hanno assimilato grazie al lavoro di Antonio Conte prima e ora Simone Inzaghi. Peraltro ha sperimentato Joaquin Correa alle spalle di loro due. Lukaku, nella prima uscita, spronava i compagni e urlava: è come se non fosse andato mai via».