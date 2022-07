Dybala, riecco la Roma come alternativa all’Inter. Incastro difficile – Sky

Si torna a indicare la Roma come alternativa all’Inter per Dybala. Altre notizie da parte di Di Marzio su Sky Sport, dopo che nel corso di Calciomercato – L’Originale aveva parlato della frenata del PSG su Skriniar (vedi articolo).

ALTERNATIVA ALL’INTER – Paulo Dybala continua a essere un dubbio. Aggiunge un’opzione Gianluca Di Marzio: «Se vogliamo una novità che lo riguarda è che la Roma può pensarci a determinate condizioni se dovesse andare via Nicolò Zaniolo. Non ha fatto ancora l’affondo decisivo ma il pensiero c’è. Rispetto ad altre situazioni che non si sono concretizzate, e per Zaniolo la Juventus non ha fatto ancora un’offerta, rischia di essere una cosa lunga. Vediamo nel caso se Dybala sarà ancora libero e con voglia di accettare l’offerta della Roma. Rispetto a qualche settimana fa le richieste di Dybala si sono abbassate: se qualche settimana non c’era possibilità ora lui e il suo agente hanno abbassato le pretese».