FOTO − Skriniar distratto dal mercato? Macché il pensiero è solo uno!

Le voci di una partenza di Skriniar dall’Inter continuano ad essere insistenti. Il giocatore però non vuole assolutamente pensarci, il suo obiettivo ad oggi è solo uno

NO DISTRAZIONI − Milan Skriniar è uno dei protagonisti di quest’estate in casa Inter. Il giocatore rimane in uscita dal club nerazzurro con il PSG sempre in prima fila (vedi articolo). Lo slovacco è ritornato domenica ad Appiano Gentile mettendosi subito agli ordini di mister Simone Inzaghi. Il pensiero di Skriniar è soltanto uno, niente distrazioni dal mercato. E spuntano anche dei cuori nerazzurri.