Sanchez, l’Inter se ne vuole liberare! Arriva la proposta di risoluzione − SI

Sanchez deve lasciare l’Inter in estate. È questo il diktat impartito dalla società sia per ridurre il monte ingaggi che per dare spazio a possibili nuovi ingressi. Avanzata una proposta al suo agente

PROPOSTA DI SEPARAZIONE − L’Inter vuole sbarazzarsi di Alexis Sanchez. Oggi a Milano è avvenuto un incontro con l’agente Fernando Felicevich, con il quale si è trovato peraltro l’accordo di separazione per Arturo Vidal. Il cileno, infatti, ha lasciato definitivamente l’Inter (vedi articolo). Durante il summit, si è parlato anche di Sanchez. L’Inter ha fretta di liberarsene per abbassare il monte ingaggi e dare maggior spazio offensivo. Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, ha spiegato la situazione. Avanzata una proposta all’agente con i nerazzurri disposti a pagare il 65% degli emolumenti della stagione 2022/23 relativi ai 7 milioni di euro. Si attende una risposta.