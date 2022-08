VIDEO – Roma-Cremonese 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Cremonese, posticipo della seconda giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



BASTA UN GOL – Roma-Cremonese 1-0 nel posticipo della seconda giornata di Serie A. Soffre abbastanza la Roma, ma alla fine riesce a battere la Cremonese ancora sfortunata. Sette minuti e mezzo e, su cross di Paulo Dybala, Tammy Abraham deve solo spingere dentro a porta vuota ma manda incredibilmente alto da due passi. Al 18′ bravo Ionut Andrei Radu due volte: prima di pugno su Nicolò Zaniolo, poi su tiro potente di Dybala. Lo stesso Zaniolo, in chiusura di primo tempo, su contrasto di gioco si procura una lussazione alla spalla sinistra (vedi articolo). Appena iniziata la ripresa clamorosa occasione per Cyriel Dessers, con un sinistro al volo sulla traversa. Legno da una parte e legno dall’altra: la traversa la prende pure Stephan El Shaarawy con un tiro potente, poi Dybala fallisce l’1-0 calciando a lato sulla ribattuta. I grigiorossi reggono fino al 65′, poi su corner battuto sul secondo palo Radu accenna soltanto l’uscita e Chris Smalling lo punisce di testa. La Cremonese ci prova fino all’ultimo, ma non riesce a trovare il pari pur con una buona prestazione.

Video con gli highlights di Roma-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.