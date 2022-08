Parolo: «L’Inter con la Lazio avrà fastidio, ma ha una forza che può pesare»

Parolo ha commentato Sampdoria-Juventus per DAZN (vedi articolo). Nel post partita del match del Ferraris, finito 0-0, l’ex centrocampista della Lazio ha brevemente presentato l’anticipo di venerdì fra i biancocelesti e l’Inter.

SFIDA DI CARTELLO – La terza giornata di Serie A vedrà due anticipi venerdì (vedi articolo), fra cui quello dell’Olimpico che è un incrocio particolarissimo per Simone Inzaghi. Marco Parolo presenta la gara: «Sarà una partita importante. Secondo me l’Inter arriva da una grande spinta dall’ultima vittoria, la Lazio ha dimostrato di poter dare fastidio però vedo l’Inter favorita. Secondo me la forza di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez peserà sulla gara».