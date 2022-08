Graziani: «L’Inter mi piace da morire, la più forte! 2 ancora non al meglio»

Ciccio Graziani, ospite su Pressing, si è espresso sull’Inter. L’ex attaccante non ha dubbi sulla squadra di Inzaghi e sulla sua forza. Qualche considerazione su due giocatori

PIÙ FORTE − Graziani dice la sua sull’Inter: «Ha vinto di misura a Lecce anche se meritava ma non ha giocato una bella partita. Due giocatori non stanno ancora bene come Skriniar e Lukaku. Contro lo Spezia però il difensore ha partecipato attivamente all’azione del gol, quindi, c’è tanta partecipazione. Ma l’Inter oggi è la squadra più forte del campionato, piace da morire. Ha cambiato poco e crescerà sempre di più».