VIDEO – Lautaro Martinez e lo sfogo in Inter-Atalanta: insulti… alla Juventus!

Spunta un video di Inter-Atalanta di ieri, con uno sfogo di Lautaro Martinez dopo la sostituzione. Non ce l’aveva con Inzaghi, ma è particolare come nella sua furia citi la Juventus.

LAMENTELA – Lautaro Martinez ieri è uscito all’85’ di Inter-Atalanta, lasciando il posto a Joaquin Correa. Lo ha fatto tre minuti dopo un’ammonizione per proteste, pur essendo il capitano, dopo un angolo dato invece come rimessa dal fondo ai bergamaschi. Un tifoso, posizionato accanto alla panchina, ha ripreso il momento dell’uscita dal campo del Toro. Tutt’altro che contento, anzi: furioso. Con chi? Da escludere ce l’avesse con Simone Inzaghi per la sostituzione, come invece avvenuto due anni fa con Antonio Conte in Inter-Roma. Possibile che il destinatario fosse l’arbitro Daniele Chiffi, per una direzione di gara non certo equa e che lo aveva fatto appena infuriare (vedi moviola). L’altra ipotesi è che se la stesse prendendo con qualche tifoso per i fischi riservati a Correa al momento dell’ingresso in campo.

«Fischiano tutto qui a San Siro! Vai alla Juventus, c…», le parole di Lautaro Martinez nel video pubblicato su Twitter.