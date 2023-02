Paventi: «Inter-Milan, vedo Skriniar titolare! Un’altra certezza in difesa»

Paventi, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato delle possibili scelte di Inzaghi in vista del derby tra Inter e Milan di domenica. In particolare di è soffermato sulla presenza o meno di Skriniar, escluso con l’Atalanta ieri.



CERTEZZE − Andrea Paventi ha parlato delle possibili scelte in difesa di Simone Inzaghi in vista del derby. Le sue parole: «In casa Inter nessuno si fida della condizione attuale del Milan. Sono partite che vanno affrontate con la testa giusta e per questo la stanno preparando al meglio. Le difficoltà saranno comunque tante, pur sulla scorta dell’ultimo derby in cui i nerazzurri hanno interpretato benissimo la gara. Io credo che Milan Skriniar sarà titolare. Questi giorni possono aiutare molto il calciatore sotto il profilo della tranquillità da ritrovare in un gruppo nel quale è uno dei leader. Quindi io credo che Inzaghi si affiderà a lui, soprattutto per un discorso di certezze, visti i tanti gol incassati dalla difesa in questa stagione. Parlando poi di certezze penso che sulla fascia verrà schierato Matteo Darmian per contenere Theo Hernandez e Rafael Leao».