VIDEO – Inzaghi: «Sono molto soddisfatto! Brozovic recupero graduale»

Simone Inzaghi è estremamente soddisfatto per la prestazione dell’Inter contro il Bologna, soprattutto dopo una sconfitta amara maturata in casa della Juventus. Vittoria convincente per 6-1 dei nerazzurri quella maturata a San Siro, caratterizzata anche dal ritorno in campo di Marcelo Brozovic. Il tecnico piacentino ha parlato anche del recupero del centrocampista croato, che chiaramente sarà graduale per evitare situazioni come quella di Lukaku.

Canale YouTube [Inter]