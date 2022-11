L’Atalanta perde pezzi prima dell’Inter: per Gasperini out un titolare!

Si pensa già ad Atalanta-Inter, ultimo match prima della sosta Mondiale. Gian Piero Gasperini quasi sicuramente dovrà fare a meno di un titolare a centrocampo

INFORTUNIO − Lecce fatale per l’Atalanta che oltre a perdere sul campo (2-1), ha perso anche Marten de Roon. Il centrocampista olandese, rientrato da poco dopo qualche problema fisico, si è rifatto nuovamente male. Ricaduta muscolare, dunque, per il giocatore che rischia anche di saltare il Mondiale con l’Olanda. In queste ore ci saranno degli esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio. Contro l’Inter va verso il forfait.