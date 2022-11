Gosens no Qatar 2022, Flick: «Motivo? Mancanza di ritmo. Giocato poco»

Robin Gosens non farà parte della Germania ai Mondiali di Qatar 2022. Il laterale dell’Inter non ha convinto il CT tedesco Hans-Dieter Flick. In conferenza stampa ne spiega la motivazione

NIENTE QATAR 2022 − Dopo la diramazione dei convocati (vedi articolo), Flick spiega la scelta di escludere Gosens: «In Christian Günter abbiamo un giocatore che con il suo stile dà molto alla squadra. Gosens ha avuto pochissime presenze l’anno scorso, questa non convocazione non ha nulla a che fare con le sue qualità, ma con una mancanza di ritmo. Abbiamo bisogno di giocatori pronto e sempre in movimento. Günter e Raum lo sono molto nei loro club». Le sue parole riportate da Merkur.de.