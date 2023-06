VIDEO − Champions League: Inter, sfiorata l’impresa contro il Manchester City | TG Inter-News

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Stagione finita per l’Inter vice campione d’Europa. Dopo la finale di Champions League contro il Manchester City, è tempo di pensare alla nuova stagione.

STAGIONE FINITA − L’Inter ha chiuso ufficialmente la sua lunga ed emozionante stagione. I nerazzurri hanno chiuso da vice campioni d’Europa, dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester City. Eloquenti e indicative le parole di Simone Inzaghi subito dopo la partita. Finale come punto di partenza e non di arrivo (vedi articolo). A proposito di Champions League, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni sono stati inseriti nella squadra tipo della stagione. Al contempo, il grande cammino in Europa ha permesso all’Inter di salire nel ranking Uefa (vedi articolo). Intanto, in settimana atteso un summit tra Inzaghi e dirigenza per programmare il mercato. L’Inter ha voluto, infine, ricordare la figura di Silvio Berlusconi. L’ex premier e presidente del Milan è scomparso stamani all’età di 86 anni. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN del 12 giugno pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

EGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione del TG IN nerazzurro e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina), Twitch (segui canale) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).